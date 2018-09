/ / Mutirão para pagamento de impostos com descontos vai até outubro em Guarantã do Norte

O mutirão de conciliação fiscal vai até 5 de outubro e a prefeitura tem R$ 1,9 milhão para receber, referentes a impostos vencidos. Quem pagar à vista terá 100% em juros e multas. São 70% de desconto no parcelamento de até 36 vezes com entrada mínima de 20% do valor da dívida. Outro objetivo do programa de efetividade na execução fiscal é reduzir o número de cobranças judiciais, aumentar a arrecadação municipal e permitir que os cidadãos coloquem as contas em dias.

“Visitamos diversas comarcas do Estado e já assinamos esse protocolo de intenções com outras prefeituras. Estamos felizes por poder ajudar a recuperar a receita municipal já que o dinheiro represado no Judiciário faz com que os municípios deixem de prestar os serviços necessários aos cidadãos”, avaliou a desembargadora Maria Aparecida, ao assinar o termo de cooperação com o prefeito Erico Stevan Gonçalves.

O prefeito lembrou que “Guarantã do Norte, já vinha trabalhando com o protesto eletrônico desde 2017, pois através destes recursos recuperados o município receberá, mais investimentos para população guarantãense”.