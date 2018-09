/ / Michel Teló salva e mato-grossense segue no The Voice Brasil

Lais Yasmin conseguiu passar pela fase Remix, ao cantar “Stand By Me”, de Ben E King, ao ser salva pelo técnico Michel Teló. “Parece que engoliu um afinador”, disse Teló que não poupou elogios a mato-grossense.

A cantora, de 27 anos, é bacharel em direito, moradora de Cuiabá, e faz música desde a infância quando gravou três CDs, depois foi para os Estado Unidos, fez jazz, blues e também passou pelo sertanejo.

Dentro do time Teló, Dri cantou o “Bad Romance” de Lady Gaga e também foi salva. Léo Pain com “Maus Bocados” teve 54% do voto do público para avançar a próxima fase.

Por sua vez, Morgana Rodrigues soltou a voz com “Fio de Cabelo”, mas não resistiu a esta etapa e foi eliminada.

Só Notícias/David Murba (foto: reprodução/arquivo)