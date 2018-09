/ / Mauro e Taques ‘miram’ eleitorado em Sinop na reta final da campanha

Quase na reta final da campanha eleitoral, Sinop, o quarto maior colégio eleitoral de Mato Grosso, está na ‘mira’ dos candidatos ao governo Pedro Taques (PSDB) e Mauro Mendes (DEM), que postaram mensagens nas redes sociais tentando conquistar o eleitorado local. Taques tenta mostrar o que fez, ou que ainda está em obras enquanto Mendes registra uma série de promessas a serem cobradas caso seja eleito.

O governador Pedro Taques aposta nas obras executadas e fala no asfalto que reconstruiu nas rodovias entre Sinop, Santa Carmem e Claudia, nos 20 novos leitos do hospital regional, na reconstrução do hospital regional, na inauguração do Ganha Tempo, na Ponte do Rio Teles Pires e encabeçamento da ponte na MT 220. Também cita a Caravana da Transformação, a construção de uma escola, a redução dos índices de criminalidade, construção de esgoto, asfalto nos bairros, entrega de equipamentos agrícolas e cartões do programa Pró-Família.

“Uma das cidades mais importantes do nosso estado também foi beneficiada com diversas ações da nossa gestão. Fizemos muito por Sinop, mas sei que precisamos fazer ainda mais. Por isso seu apoio é muito importante para Mato Grosso seguir em frente”, escreveu na postagem do vídeo.

Mauro Mendes, que foi prefeito de Cuiabá, também se mostrou sensível aos problemas locais e elencou uma série de promessas, como ampliar e manter os repasses do Hospital Regional em dia para um melhor atendimento da população; construção da policlínica na grande São Cristóvão; construção da nova sede do Detran; construção da nova sede da Politec; asfaltamento da Estrada Jacinta; construção de novas escolas estaduais; melhorar as condições e equipar a polícia militar; implantação do Siminina Mato Grosso, programa de inclusão e proteção para meninas e adolescentes em risco social; implantar o programa Escola com Saúde em parceria com a prefeitura; implantar o programa Escola Atrativa, modelo adotado nas gestões de Mauro Mendes em Cuiabá e Otaviano Pivetta em Lucas do Rio Verde; e reformar e ampliar as escolas municipais em parceria com as prefeituras.

“ Sinop é uma cidade que não para de crescer, mas que infelizmente anda esquecida e precisa de um olhar diferenciado do governo estadual, principalmente quando o assunto é saúde e segurança. Vamos trabalhar muito para mudar a realidade de Sinop e proporcionar muito mais qualidade de vida através de ações específicas na cidade”, prometeu Mendes.

Por Só Noticias