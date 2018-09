/ / Mais de 10 mil pessoas compareceram para assistir ao desfile cívico em Guarantã do Norte (Veja as fotos)

A administração de Guarantã do Norte/MT, procurando realizar o desfile cívico do dia 7 de setembro com mais conforto

os participantes e população, mudou o horário, sempre era realizado no período da manhã, mas devido as questões climáticas, onde nesta época do ano a umidade do ar é muito baixo e o calor intenso, fazia com que os participantes viessem a passar mal.