/ / Marrafon lança campanha nesta segunda-feira (03), com a presença do governador Pedro Taques

A campanha a deputado federal de Marco Marrafon (PPS) será oficialmente lançada nesta segunda-feira (03), às 19h, na Associação dos Advogados de Mato Grosso, localizada na Rua 1, nº 131, bairro Despraiado, em Cuiabá. O evento contará com a presença do governador e candidato à reeleição, Pedro Taques (PSDB), e de demais candidatos da coligação.





Marco Marrafon é professor de Direito e Pensamento Político da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), advogado, mestre e doutor em Direito do Estado, ex-secretário de estado de Educação e de Planejamento e ex-presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional.





Defensor da renovação na política, Marrafon integra o seleto rol de líderes do Renova Brasil, do Agora! e da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (RAPS), e afirma que quer ser deputado federal para fazer a diferença.

“O Brasil precisa de renovação política no Parlamento, com congressistas livres e comprometidos com práticas republicanas e com a concretização de políticas públicas de resultados, especialmente nas áreas de educação, saúde e segurança. Coloquei meu nome à disposição do partido porque me sinto preparado para representar a população de Mato Grosso”, garante.

O governador Pedro Taques destaca o preparo do candidato e reforça o apoio à sua candidatura. “O Marrafon nos ajudou muito no Governo. Como secretário de planejamento, contribuiu para a elaboração de um orçamento real, que possibilitou a realização de muitas ações em todo o estado. Depois, como secretário de educação, trabalhou pela melhoria da qualidade do ensino e da infraestrutura das escolas e foi fundamental para conseguirmos colocar a educação de Mato Grosso entre as cinco melhores do país. É por isso que ele deve ser deputado federal”.





Fotos: Mayke Toscano

Assessoria Marco Marrafon