/ / Marília Mendonça faz bonito na primeira noite do Peixoto Rodeio Show

A abertura do Primeiro Rodeio Show aconteceu na noite desta quarta-feira (12-09) no Parque de Exposições que foi montado dentro do Parque J.Lima em Peixoto de Azevedo.

A noite foi marcada pelo show nacional da cantora Marília Mendonça. O evento recebeu milhares de pessoas de toda região Norte do estado que lotaram a arena, arquibancadas e camarotes para prestigiar um show regado de muita sofrência.

Marília fez jus ao título de Rainha da Sofrência e cantou seus maiores sucessos, levando o público ao delírio.

No camarim a cantora atendeu a imprensa e aos fãs com muita simpatia e humildade. Em entrevista Marília falou dos novos projetos, do destaque que as mulheres estão conquistando no mundo da música e ainda comentou que o teor de sofrimento cantado por ela em suas canções toca os sentimentos verdadeiros das pessoas, isso fez com que ela se transformasse nesse sucesso estrondoso que ela é hoje.

