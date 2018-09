/ / Mais de 30% das cidades não atingiram meta de vacinação de sarampo e pólio em Mato Grosso

Faltando uma semana para o encerramento da Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo e poliomielite, 37% dos municípios de Mato Grosso ainda não atingiram a meta de imunização. A campanha, que teve início dia 06 de agosto, encerraria dia 31 de agosto. No entanto, devido à baixa cobertura vacinal, o prazo foi prorrogado por mais duas semanas. Mesmo com prazo estendido, muitas cidades ainda continuam com a imunização baixa e nem mesmo o Estado garantiu a cobertura, chegando apenas a 92%.

Balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem (06) aponta que 5 cidades (4%) estão com cobertura vacinal menor que 70%. Já 47 (33%) estão com cobertura entre 70 e 95% e 89 municípios (63%) cumpriram a meta, com vacinação maior que 95%. Entre os casos que chamam atenção pela baixa procura estão Cotriguaçu (52,67%), Feliz Natal (67,82%), Santo Antônio do Leverger (70,41%), Cuiabá (72%) e Denise (72,03%).

Thiago Rondon, da Gerência de Vigilância em Doenças Imunopreveníveis (Rede de Frio da SES/MT), confirma que muitos municípios estão com a baixa cobertura devido aos dados que ainda não foram lançados no sistema. No entanto, em alguns casos, a procura é ainda baixa. No caso dos municípios que já alcançaram a cobertura, Rondon enfatiza que a vacina é aberta para demais públicos, na rede pública. A vacinação pode ser feita até os 49 anos, gratuitamente. “Em muitos casos vai da cultura da população, mas esperamos que até terça-feira o Estado já tenha superado os 95%”, diz

O Ministério da Saúde recomenda que 95% do público alvo seja vacinado. No balanço nacional mais de 10 milhões de crianças de um a menores de 5 anos no país receberam o reforço de vacinação e estão protegidas contra a pólio e sarampo. Segundo o sistema, 91,3% do público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação recebeu as duas vacinas. Para vacinar as mais de 976 mil crianças que ainda faltam, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até 14 de setembro. A recomendação é que estados e municípios façam busca ativa para garantir que as crianças sejam vacinadas. No Brasil, foram confirmados 8 óbitos por sarampo, sendo 4 em Roraima e 4 no Amazonas.

A Gazeta