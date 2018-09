/ / Japaratinga, Litoral Norte de Alagoas, ganha novo resort que será lançado hoje nas mídias digitais

Japaratinga Lounge Resort, do Grupo Amarante, nasce

para atender os consumidores do século XXI





Consolidando o turismo do Litoral Alagoano e chancelando o crescimento das oportunidades no setor hoteleiro do Nordeste, o Grupo Amarante lançou, hoje, nos canais digitais, o seu mais novo empreendimento: O Japaratinga Lounge Resort, que promete inaugurar um novo estilo de viver e experimentar as belezas naturais da região. O Japaratinga Lounge Resort fica a 10 km de Maragogi e tem previsão de inauguração para o primeiro trimestre de 2019.





Seguindo o perfil, as necessidades, conceitos e tendências dos consumidores do século XXI, o Japaratinga Lounge Resort nasce com a missão de encantar pela simplicidade e autenticidade aliados a um toque de contemporaneidade, além oferecer serviços diferenciados para os mais diversos gostos.





“Quem viaja está em busca de experiências. Ninguém mais se interessa em se empanturrar de comida e bebida para depois ir à hidroginástica. Por isso, desenvolvemos um novo estilo de All Inclusive “Premium” para o Japaratinga Lounge que é mais que um regime de alimentação: é uma atitude de um resort que atende os consumidores do século XXI. Substituindo quantidade por qualidade, agito por experiências. O resort está, de fato, antenado às novas tendências e preferências de quem viaja pelo Brasil e pelo mundo. Temos um compromisso com a qualidade. E foi observando as tendências do Turismo no mundo que identificamos a oportunidade de termos um Lounge Resort neste que é o mais belo trecho do litoral do Nordeste”, comentou o diretor de marketing e vendas do Grupo Amarante, Fernando Holanda.





Pioneiro neste conceito e com um design simples e arrojado, inspirado na cultura local e no modo de vida da população, o projeto foi desenvolvido para transmitir aconchego, tranquilidade, inspiração, modernidade e boa gastronomia - tudo isso com gente hospitaleira no atendimento, preços honestos e segurança. É dentro deste espírito que o empreendimento pretende se diferenciar no cenário nacional sendo o resort ideal para quem realmente quer relaxar.





“O Grupo Amarante atua no litoral de Alagoas há 30 anos, oferecendo a famílias hospedagens de qualidade reconhecida nacional e internacionalmente. Faz parte da nossa missão contribuir com o desenvolvimento sustentável das cidades onde estamos. Foi assim com Maragogi, onde somos o maior empregador e maior arrecadador de tributos do município. E será assim com Japaratinga, um destino que vamos escrever no mapa do Turismo do Brasil.”, pontuou Holanda.





Outro diferencial estratégico do Japaratinga Longe é que foi planejado para atender casais ou jovens famílias, em busca de lazer, relaxamento seguro e saudável em um ambiente de sol e praia. Assim como todos os projetos do Grupo Amarante, o Japaratinga traz no seu DNA o conceito da sustentabilidade e está totalmente integrado ao meio ambiente e conectado aos costumes e cultura da região. A previsão é que com a chegada do Resort sejam gerados cerca de 275 empregos diretos e 250 indiretos, priorizando a mão de obra local.





PRAIA DE JAPARATINGA





Japaratinga é uma praia paradisíaca de mar verde esmeralda do Litoral Norte de Alagoas, cercada por coqueiros e piscinas naturais. Um ambiente tranquilo e conhecido pela sua colônia de pescadores. A duas horas do Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre e do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares em Maceió, é um destino pouco explorado e que ainda guarda características próprias.





Estando em Japaratinga, é possível visitar outras belíssimas praias como a do Bitingui, Boqueirão e Porto de Pedras, que possui um maravilhoso santuário de peixe-boi – grande projeto de turismo ecológico da região, além das praias de São Miguel dos Milagres, Lajes e Patacho.





GRUPO AMARANTE





Proprietário dos Resorts Salinas, dois dos empreendimentos hoteleiros mais bem sucedidos do Brasil, o Grupo Amarante é uma organização de serviços que tem nas pessoas o seu principal ativo e objetivo.





SERVIÇO





O que: Lançamento do Japaratinga Lounge Resort

Quando: Segunda-Feira, 24 de setembro

Onde: Internet

@japaratingaresort