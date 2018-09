/ / Indea realiza capacitação em detecção precoce e resposta rápida frente às emergências sanitárias

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) realiza, de 23 a 28 de setembro, uma capacitação em detecção precoce e resposta rápida frente às emergências sanitárias. O curso envolve cerca de 70 servidores, entre componentes do Grupo Especial de Atendimento a Suspeitas de Enfermidades Emergenciais (Gease) e das unidades de apoio às equipes.





Nesta quarta-feira (26.09), às 8h, as equipes se reunirão em Cuiabá para a discussão dos atendimentos realizados na simulação de 14 notificações de doenças emergenciais, sendo cinco casos de doença vesicular, cinco casos de Doença de Newcastle e/ou Influenza Aviária e quatro casos de peste suína clássica.





A capacitação tem objetivo de atualização de conhecimentos, mensuração da capacidade de detecção, resposta rápida, e levantamento de pontos críticos no atendimento às notificações de suspeitas de ocorrências de doenças emergenciais. A agilidade no processo é determinante para obtenção do diagnóstico e também para impedir disseminação do agente infeccioso, mediante o imediato desencadeamento das ações estabelecidas nos planos de contingência.





Serviço





Evento: Capacitação em detecção precoce e resposta rápida frente às emergências sanitárias

Data: 26.09 (quarta-feira)

Horário: 8h

Local: Auditório do Edifício Cloves Vettorato, Palácio Paiaguás, na Rua Engº Edgard Prado Arze, 1777, Centro Político Administrativo, Cuiabá (MT)

Porta-voz: presidente do Indea, Daniella Bueno.

Outras Informações : (65) 3613-6019 / (65) 99206-2697 – Dayanne Santana (assessoria de imprensa)

Dayanne Santana Assessoria de Imprensa