/ / II Semana de Farmácia da Faculdade Unifama reflete sobre a importância do farmacêutico na atenção à saúde

A II Semana da Farmácia da Faculdade Unifama , realizada durante os dias 17, 18 e 19 de setembro, no Auditório da Faculdade, promoveu uma reflexão sobre a importância do farmacêutico na atenção à saúde, através de palestras, minicursos, dinâmicas e apresentação de banners.





Além de refletir sobre o tema, o evento teve como objetivo elevar a importância da graduação e o potencial profissional do farmacêutico no mercado de trabalho.





Na primeira noite do evento, os acadêmicos assistiram à palestra “Noções básicas de primeiros socorros”, ministrada pelo Sargento Déric Pansera e Sargento Moacir, do Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte.





Na segunda noite, os acadêmicos participaram do minicurso sobre técnica de aferição de pressão arterial, que consistiu em uma abordagem teórica sobre a técnica e desenvolvimento de práticas sobre a aferição de pressão, através de trabalhos em duplas.

O encerramento da II Semana da Farmácia foi marcado pela Cerimônia do Jaleco, ato que simbolizou a iniciação dos alunos para uma nova jornada, representando o comprometimento com a profissão.





Além da cerimônia, a última noite contou com a apresentação de banners de trabalhos científicos elaborados pelos acadêmicos, durante o semestre.





De acordo com a coordenadora do curso de Farmácia, prof. Me. Gleycivani Nunes da Silva, a contribuição do Corpo de Bombeiros e os minicursos sobre aferição de pressão foram muito pertinentes para a compreensão dos processos a serem realizados em emergências e a Cerimônia do Jaleco trouxe uma nova valorização para os acadêmicos, por reforçar o quão importante é o uso correto deste paramento para a proteção individual dos futuros profissionais da saúde.





Ela agradeceu a parceria das docentes Tatiana Pegoraro Faleiros, Lizandra Carla Pereira de Oliveira e Aliny Prado, que contribuíram na organização, a Faculdade Unifama, que prestou total apoio ao evento e aos parceiros Real Cerimonial, site Agitah e Laboratório Exame.





Ascom/Unifama