/ / II Semana da Farmácia – O farmacêutico na atenção à saúde

Acontecerá entre o dia 17 a 19 de Setembro a II semana da farmácia na Faculdade Unifama com o horário das 19:30 ás 22h.

O evento tem como objetivo demonstrar aos acadêmicos a importância do farmacêutico na atenção a saúde, elevar a importância da graduação e o potencial profissional do farmacêutico no mercado de trabalho. A importância deste evento para o acadêmico é que terá a oportunidade de aprender procedimentos básicos como aferição de pressão e análise de freqüência cardíaca, além de conhecer mais dos principais conceitos destes procedimentos e sua relevância para vida da população.





Agenda :

Dia 17

19h – Abertura do evento

19:30 as 22h – Mini curso de Atenção à saúde pelo farmacêutico

Dia 18

19:30 as 22h – Mini curso de Atenção à saúde pelo farmacêutico

Dia 19

19 às 19:40 – Apresentação de banners

19:40 às 22h – Cerimônia do jaleco

Nome do (s) professor (es) organizador (es) do evento: Gleycivani Nunes da Silva, Tatiana G. Pegoraro Faleiros, Lizandra Carla Pereira de Oliveira, Priscila Dalmagro.





ASCOM/UNIFAMA