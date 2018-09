/ / Homem é executado a tiros em Guarantã do Norte

Vitima fatal José Reginaldo de

Oliveira Araujo (52 anos)

Fiat Strada preto, para abrir a porteira, foi alvejado por um disparo de arma de fogo.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Foto: Assessoria PJC)

Na tarde desta quarta-feira (26/09/19), por volta das 15: 00 a Policia Militar foi informada que na BR 163 aproximadamente 50 quilômetros de Guarantã do Norte/MT, em uma fazenda próximo ao `Posto Fiscal,havia acontecido uma troca de tiros e que, houve uma vitima fatal. de imediato a Policia Militar informou a Policia Judiciaria Civil e a Politec.Ao chegar no local a Policia se deparou com a vitima fatal José Reginaldo de Oliveira Araujo (52 anos), segundo o Boletim de Ocorrência, uma outra pessoa que estava no carro com a vitima, quando a mesma desceu do carro umA Policia Militar isolou o local para que a Politec, pudesse fazer seus trabalhos, foram recolhidos várias capsulas deflagrado no local (calibre a ser informada pela Politec). A Policia Judiciaria Civil, passa a trabalhar no caso no intuito de desvendar o que motivou esse homicídio.A Funerária Pax Memorial,está realizando todos os trabalhos fúnebres e informou que o corpo do Senhor José Reginaldo, será transladado para a cidade de Tangará da Será/MT, onde será velado e sepultado.