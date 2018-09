/ / Guarantã do Norte esta entre os 10 municípios de Mato Grosso com melhores notas no Ideb

Dos dez municípios de Mato Grosso com as melhores notas nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), sete são da região Norte. Só Notícias apurou que Matupá teve a segunda melhor colocação estadual da rede pública (incluindo escolas municipais, estaduais e federais), com índice 6.9, ficando atrás apenas de Ribeirãozinho (no Araguaia), que teve 7.3, melhor média.

O terceiro lugar ficou com Nova Monte Verde, também da região Norte, que obteve índice de 6.7. Santa Rita do Trivelato, no Médio-Norte, ficou em quarto, com índice 6.6. Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Porto dos Gaúchos e Santa Carmem aparecem em seguida, todos com média de 6.5. Planalto da Serra (na baixada cuiabana) ficou em 9º, com 6.4 Guarantã do Norte fecha o ranking dos dez melhores colocados, com média de 6.3.

Nos anos finais do ensino fundamental, o município com melhor nota foi Conquista D´Oeste (no Oeste mato-grossense), com 5.8. Ipiranga do Norte (5.5), Lucas do Rio Verde e Rio Branco (5.4, cada), Araputanga, Itanhangá, Nova Bandeirantes e Querência (5.3, cada), Campo Verde e Campos de Júlio (5.2, cada), completam o ranking das melhores dez médias.

Já a melhor nota do ensino médio ficou no município de Indiavaí (também no Oeste), que obteve média de 4.4. Completam a lista dos dez melhores resultados os municípios de Figueirópolis D’Oeste (4.3), Nova Lacerda e Tesouro (4.2, cada), Glória D’Oeste (4.1), Nova Monte Verde e Santa Carmem (4.0, cada), Colíder e Nova Santa Helena (3.9), além de Nova Guarita (3.8).

Conforme Só Notícias já informou, Mato Grosso atingiu as metas de qualidade no ensino fundamental em escolas públicas (estaduais, municipais e federais). Em 2017, o Estado chegou a 5.7 no Ideb, nos anos iniciais do ensino fundamental, superando a meta projetada de 5.2. Nos anos finais do ensino primário o índice foi de 4.7, ante a uma meta de 4.4.

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: Rafaela Zanol/arquivo)