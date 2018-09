/ / Grupo de Roberto Dorner 'toma' bandeira SBT da TV Mutum; emissora vai à Justiça

Uma situação inusitada surpreendeu moradores da cidade de Nova Mutum (a 269 km ao Norte de Cuiabá), após dois canais passarem a transmitir o sinal do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Autorizados a transmitir o sinal desde 1999 na região, representantes da TV Mutum se sentiram prejudicados por uma ‘concorrência desleal’ e afirmam que vão recorrer na Justiça.

“Desde 1999 que a TV Mutum tem a permissão para transmitir o sinal. Esse grupo do Roberto Dorner, que é o Grupo Arinos, comprou a bandeira da Record e apresentaram denúncias para o pessoal do SBT de São Paulo, apontando irregularidades inexistentes”, explica o representante da TV Mutum, Ed Motta.

O Grupo de Roberto Dorner também tem autorização para transmitir o sinal do SBT em outras cidades de Mato Grosso, como Cuiabá e Rondonópolis com a TV Rondon e a TV Cidade, de Sinop. Em Nova Mutum, o grupo adquiriu a TV Arinos, que transmitia o sinal da TV Record, porém, o grupo assinou novo contrato com o SBT e também passou a retransmitir o sinal na região de Nova Mutum – desta forma, dois canais estão transmitindo o sinal do SBT na cidade.

"O grupo deles mudou de bandeira, da Record para o SBT, em 24 horas. Isso não pode ser feito sem autorização do Ministério das Comuniçãoes, que precisa se pronunciar, porque o que eles estão fazendo é irregular”, afirma o empresário da TV Nova Mutum.

Conforme o empresário da TV Mutum, outras condutas do novo grupo aparentam irregularidades.

Ed Motta classifica a situação como concorrência desleal. “Eles simplesmente deixaram o sinal da Record de lado e colocaram o SBT, que é transmitido há quase duas décadas pela TV Mutum. Isso é uma concorrência extremamente desleal e vou atrás do Ministério das Comunicações”, explica Ed Motta.

Conforme o empresário, que também é jornalista, a situação não se trata apenas de um golpe empresarial, mas também é uma afronta à história do município.

“Eu tenho mais de 50 anunciantes e também tenho, agora, um compromisso fixado com a Justiça Eleitoral. Eu não vou tirar o sinal do ar e correr o risco de ser ainda mais prejudicado. Nós vamos entrar na Justiça para resolver a situação desse coronelismo, dessa concorrência desleal”, afirma Motta.

Ao ingressar com a ação, a TV Mutum espera uma decisão do Ministério das Comunicação em relação à situação que acontece em Nova Mutum.