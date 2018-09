/ / Flamengo e flamengo Máster empatam na copa das Torcidas de Guarantã do Norte

Na noite da terça-feira (11/09/18) teve prosseguimento a Copa das Torcidas Organizada edição 2018, uma realização da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, com a organização da Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Desportos.





Três jogos deram prosseguimento, com dois jogos no masculino e um no feminino. Todas as equipes que estiveram jogando, já haviam estreado no campeonato, umas precisava vencer já que, na primeira partida tinha vencido, outras vinham de um empate e outras, precisavam somar mais três pontos.





No primeiro jogo, se enfrentaram Santos “A” e a equipe do Palestra Itália, o Santos vinha de um empate e o Palestra de uma derrota, ambas equipes precisavam de vencer, o Palestra entrou em quadra desfalcado, com apenas um jogador no banco, mas seu adversário não tomou conhecimento e venceu a partida.





O segundo jogo no feminino foram entre Santos “A” e Flamengo, as duas equipes vinham de uma derrota, com isso para pensar em uma classificação para a próxima fase teriam de vencer e foi o que fez a equipe do Santos.





O último jogo da noite foi entre Flamengo Máster e flamengo “A”, o Máster vinha de um empate e o seu adversário de uma vitória. Esse jogo foi em termos de jogada e lances foi o mais disputado da noite, ao final as equipes saíram empatadas e as duas somaram mais um ponto na classificação.





Confira os resultados, a próxima rodada e a classificação:

11/09/18 Terça-feira Ginásio Bezerrão

Nº HR Sexo Equipe Versus Equipe Ch 10 19:00 Masc. SANTOS 06 01 PALESTRA ITÁLIA B 11 20:00 Fem. SANTOS “A” 04 00 FLAMENGO A 12 21:00 Masc. FLAMENGO MASTER 04 04 FLAMENGO “A” B





Dia – 13/09/18 Quinta-feira Ginásio Bezerrão Às 19:00 Horas

Nº HR Sexo Equipe Versus Equipe Ch 13 19:00 Masc. SÃO PAULO MASTER“C”

X

INTERNACIONAL A 14 20:00 Fem. SANTOS “B”

X

INTERNACIONAL A 15 21:00 Masc. CORINTHIAS “ B”

X

SÃO PAULO “A” A





CLASSIFICAÇÃO MASCULINO

CHAVE – “A”

EQUIPES V E GP GC SG Clas. CORINTHIANS “B” 01



01 03 08 -05

4º INTERNACIONAL 01 01



04 01 03 03 2º SÃO PAULO “A” 01



01 01 04 -03

3º SÃO PAULO MASTER“C” 01 01



08 03 05 03 1º





CHAVE “B”

EQUIPES V E GP GC SG Clas. SANTOS 02 01 01

09 03 06 04 1º FLAMENGO MASTER 02

02

07 07 00 02 3º FLAMENGO “A” 02 01 01

08 06 02 04 2º PALESTRA ITÁLIA 02



02 02 10 -08

4º





CHAVE “C”

EQUIPES V E GP GC SG Clas. PALMEIRAS “A” 01

01

02 02 00 01 2º VASCO DA GAMA 01



01 03 09 -06

4º SÃO PAULO “B” 01 01



09 03 06 03 1º CORINTHIANS “A” 01

01

02 02 00 01 2º





ARTILHEIRO

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. FLAMENGO “A” ENIK SOUZA 02 04 SÃO PAULO “B” KAIC FREITAS 01 03 SÃO PAULO MASTER“C” MICLEI DE LIMA 01 03





CLASSIFICAÇÃO FEMININO

CHAVE – “A”

EQUIPES V E GP GC SG Clas. SANTOS “A” 02 01

01 05 06 -01 03 3º SANTOS “B” 01 01



09 00 09 03 1º INTERNACIONAL 01 01



06 01 05 03 2º FLAMENGO 02



02 00 13 -13

4º





CHAVE – “B”

EQUIPES V E GP GC SG Clas. PALMEIRAS 01



01 00 04 -04

2º JUVENTUS















3º CORINTHIANS 01 01



04 00 04 03 1º





ARTILHEIRA

EQUIPE Atleta Jogos Gols Marc. SANTOS “B” LILIANE 01 05

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)