/ / Ferramenta que cria salas de aulas virtuais será apresentada em evento

Há tempo que o quadro negro e o giz não são os únicos recursos didáticos utilizados em salas de aulas. Assim como vem ocorrendo no cotidiano profissional, na escola a tecnologia se faz muito presente, seja com o uso de aparelhos multimídias, ou com o uso de notebook e celulares. Até salas de aulas virtuais são possíveis de serem criadas através de uma ferramenta chamada Google Classroom.

Professores e alunos do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) estão utilizando este instrumento que permite ao educador criar e organizar atividades escolares, interagir com a classe em tempo real, e os estudantes têm a oportunidade de aprender mais de uma forma mais tecnológica.

As experiências dessa turma de Ensino Médio do IFMT serão apresentadas em um mini curso durante o 2º Congresso Mato-grossense de Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação - CoMCITE – que acontecerá dias 02 e 03 de outubro na sede da Escola Técnica Estadual de Rondonópolis.

“Além desta partilha, do uso do Google Classroom em sala de aula, que tem ajudado na relação professor e aluno, bem como a otimizar o processo de aprendizagem, vamos abordar os conceitos gerais (tutoriais) para utilização do Google Classroom na escola”, explica Márcio do Nascimento Gomes, professor do IFMT/Rondonópolis.

O mini curso Utilização do Google Classroom para a educação escolar ocorrerá no dia 03 de outubro, das 13h30 às 17h30 no auditório da Escola Técnica. Interessados em participar, devem fazer, gratuitamente, inscrição pelo site bit.ly/2comcite .

Além deste mini curso, terão outros durante o 2º CoMCITE, como o de Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drones), onde será abordado sobre o histórico dos drones, a legislação vigente e as rotinas operacionais. Os instrutores irão fazer demonstrações práticas para os participantes deste mini curso.

Outro mini curso será sobre Impressão 3D, Fabricação Digital e a nova Revolução Industrial que tem como objetivo de dialogar com os participantes alguns dos seguintes questionamentos: Como as coisas são feitas? De que forma a indústria 4.0 e a chamada "terceira revolução industrial" com suas impressoras 3D estão criando novos paradigmas nos processos de fabricação?

Inclusão social e digital também compõe as pautas do 2º CoMCITE. No mini curso Informática para inclusão de crianças no Transtorno do Espectro Autista (TEA) será apresentada as ferramentas exclusivas para inclusão e estímulos de crianças autistas.

“Elaboramos uma programação de evento que contemple assuntos tecnológicos, sociais, educacionais e inclusivos. Além disso terão mini cursos para as áreas da saúde, da agropecuária, da engenharia, da segurança no trabalho e do recursos humanos. Serão dois dias de evento com foco na Tecnologia do Século XXI”, ressalta Leila Cristina Aoyama Barbosa Souza, coordenadora do evento.

As vagas para participar dos mini cursos do evento são limitadas. Mais informações sobre o evento no site: bit.ly/2comcite . O 2º CoMCITE está sendo realizado com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), tem apoio de parceiros e é promovido pela Escola Técnica Estadual de Rondonópolis.

Abaixo a relação dos Mini Cursos do 2º CoMCITE

Impressão 3D, Fabricação Digital e a nova Revolução Industrial Fab Labs (LAB.AU) e Movimento Maker. Utilização do Google Classroom para a educação escolar Informática para inclusão de crianças no Transtorno do Espectro Autista Noções de Brigada de Incêndio Tópicos em Zootecnia: a Ciência Animal Aeronaves Remotamente Pilotadas (Drones) O profissional do século XXI A Evolução do Tijolo no Brasil Saúde Mental e Suicídio na adolescência