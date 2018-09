/ / Esportes de raquete são os mais recomendados para a saúde cardiovascular, aponta estudo

Dizer que praticar atividades físicas faz bem ao coração não é novidade. Também não é segredo que exercícios físicos apresentam ações protetoras contra as doenças cardiovasculares: infartos, doença aórtica, hipertensão, vascular periférica e vascular cerebral. No entanto, ainda era um mistério o esporte mais recomendado para a perenidade da saúde desse músculo vital. Algo que, agora, já temos a resposta.





Ao avaliarem mais de 80 mil pessoas, pesquisadores do Reino Unido, Finlândia, Áustria e Austrália trabalharam em conjunto para determinar e os resultados desse estudo foram publicados no British Journal of Sports Medicine. Segundo o estudo, os esportes que mais reduzem o risco de morte por culpa de uma doença cardiovascular são, por ordem, os esportes de raquete (como o tênis), a natação e o aeróbico intervalado – o que inclui a dança, entre outras atividades físicas.





Dado reiterado pela Escola de Medicina de Harvard ao destacar que, “além de oferecer um bom treino cardiovascular, os esportes de raquete ajudam a fortalecer os membros superiores e inferiores do corpo, devido à diversidade de movimentos executados durante a prática, que variam de componentes intervalados de alta intensidade com descansos entre os pontos de jogo”.





Para o presidente da Federação Mato-grossense de Tênis (FMT), Rivaldo Barbosa, 49, o resultado das pesquisas também pode ser explicado por conta de o tênis ser um esporte para todos, bem como por ser uma modalidade individual que incentiva o participante a disputar consigo mesmo para querer melhorar a saúde e superar o desempenho em quadra.





“O tênis é um esporte bastante atrativo e em que você pode ingressar em qualquer idade. A recomendação é de que, como é uma modalidade que exige algumas corridas, mesmo que em curta distância, a pessoa tenha seu check-up em dia e nenhuma restrição médica. Sem contar que o tênis é uma via de mão dupla. Para que a pessoa renda mais em quadra, ela acaba optando por um estilo de vida mais saudável com uma boa alimentação e um melhor condicionamento físico”, explica.





EXPANSÃO EM MATO GROSSO – Ao reconhecer que a prática do tênis está em evolução em Mato Grosso, Rivaldo destaca que os espaços para esta atividade esportiva estão em expansão, graças a grandes empreendimentos. Conforme destaca o presidente da FMT, antes os praticantes do esporte de raquete contavam apenas com clubes e academias. Agora, os grandes condomínios já se atentaram para os benefícios do tênis e oferecem a possibilidade da prática dentro “de casa”.





Em Cuiabá, por exemplo, condomínios como o Brasil Beach Home Resort contribuem para o fortalecimento da modalidade no Estado. Além de prezar por diferenciais como uma praia artificial particular com 32 mil metros quadrados, o empreendimento aposta no esporte e conta com quatro quadras de tênis de saibro. “Nesses locais, você cria um nicho que vai olhar para o esporte diariamente e se lembrar dele, o que resulta em novos adeptos ou admiradores da modalidade”, pondera.





O presidente da FMT conta ainda que, hoje, o tênis está organizado no viés profissional, com diversas competições e acesso mais fácil em Mato Grosso. “O esporte tem evoluído no Estado e, consequentemente, ganha novos adeptos. Atualmente, há cerca de oito competições oficiais em Cuiabá, além de torneios em Primavera do Leste, Sinop, Sorriso e Rondonópolis”, ressalta.





Rivaldo complementa que esse movimento tem como grande aliado a expansão da prática esportiva com a inserção de quadras de tênis em condomínios. O presidente da FMT enfatiza que, desta forma, “o novo entusiasta acaba por convidar um amigo para iniciar no esporte, que é bastante sociável. Assim como, uma mãe, que antes teria que se deslocar até um clube ou academia, passa a contar com a comodidade de ter seu filho tendo aulas dentro do local em que moram. Existe espaço para todos: há o tênis kids, o infanto-juvenil, a fase de transição, o tênis profissional e o amador".

Por Agencia ZP Press