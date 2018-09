/ / Escola Municipal de Guarantã do Norte Mato Grosso é destaque do IDEB 2017

A Prefeitura Municipal De Guarantã do Norte, na gestão do Prefeito Érico Stevan Gonçalves, através da Secretaria Municipal De Educação, teve acesso ao resultado do IDEB 2017 para a Educação do Município de Guarantã do Norte. O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é calculado com base no aprendizado dos alunos em Português e Matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (Taxa de aprovação) .





O IDEB das Escolas Estaduais e Municipais de Guarantã do Norte, que foi divulgado recentemente, é elaborado em duas etapas: Aprendizado e Fluxo de Presença. Do Estado, a Escola Estadual “Guarantã “, foi a participante do IDEB no município que se destacou. Abaixo as notas e as metas propostas para o município, pelo Ministério da Educação (MEC).

• Rede Estadual Anos Iniciais (4º/5°): Meta 5,8 /Nota 6,5. Anos Finais (8°/9º): Meta 4,9/ Nota 5,4

• Rede Municipal Anos Iniciais (4º/5º): Meta 5,1/ Nota 7,4. Anos Finais (8°/9º): Meta 4.9/ Nota 6,2





O Destaque ficou por conta da Escola Municipal Estrelinha do Norte, que obteve a Nota 7,4 nos anos inicias e Nota 6,2 nos anos finais, superando a meta proposta para ano de 2017 que era de 5,1/4,9 nos ensinos inicias e finais. Na oportunidade destacamos também o avanço da “Escola Municipal 13 de Maio”, que em relação ao ano de 2015 para 2017 avançou 0,7 em qualidade de ensino, em 2015 sua nota foi 5,1 e já em 2017 alcançou 5,8.





A Secretária de Educação Sr. ª Diane Tonon Caovilla falou sobre o desempenho positivo do Ensino municipal: ” A escola estar de parabéns, os alunos, os pais, todos os funcionários, os professores que dedicaram para estes resultados estão de parabéns, nosso sentimento é de agradecimento pois é um trabalho feito com todos os profissionais envolvidos, esta é uma avaliação que acontece a cada dois anos, as escolas têm tudo para continuar melhorando”. Finalizou a Secretária.





Contudo, é correto afirmar que a educação municipal vem ganhando seu devido reconhecimento. Todavia, o trabalho tem que ter sequência e evoluir. Parabéns aos funcionários da Educação em um contexto geral, pois cada um é merecedor de tal reconhecimento visto que todos são responsáveis por uma educação de qualidade.

O que é o IDEB?





O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.

Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.

