/ / Escola da rede municipal realiza projeto com o tema: LUGAR DE LIXO É NA LIXEIRA!

Um evento realizado na escola Municipal Beija Flor no dia 12 de setembro de 2018 celebrou a culminância do projeto “Lugar de lixo é na lixeira! ”. Realizado nos dois turnos, o evento contou com uma gincana sobre o tema nem tudo que sobra é lixo. Voltado para questões ambientais o projeto foi desenvolvido com o objetivo de conscientizar os alunos, a comunidade escolar e a comunidade de maneira ger al sobre a importância de reduzir a quantidade de lixo no meio ambiente. Outro aspecto importante do projeto foi alertar para a importância de reutilizar e reciclar produtos utilizados no dia a dia.

Segundo o diretor da escola, Valentin Pazini, os alunos participaram recolhendo garrafas pets, caixinhas de leite e latinhas. Com esses materiais realizaram trabalhos artesanais que foram expostos na escola.

O tema também foi trabalhado nas atividades em sala de aula e nas provas dos alunos.

Valentin afirmou que o projeto é muito significativo para os alunos, bem como para toda a comunidade escolar. “Houve muito empenho por parte dos professores, funcionários, alunos e pais na realização dos trabalhos, ” afirmou ele.



Projetos como esse devem sempre ser trabalhados nas escolas, uma vez que o meio ambiente está cada vez mais “debilitado” e são as crianças, as grandes incentivadoras de ações positivas.

Seja um cidadão consciente, não jogue lixo em locais proibidos, precisamos da sua colaboração para manter a cidade limpa e organizada.



O lixo que jogamos a céu aberto ou terrenos baldios, produz bactérias e fungos, atrai baratas, ratos e mosquitos, que transmitem sérios problemas de saúde, como dengue, febre tifoide, cólera, disenteria, peste bubônica e leishmaniose. Também polui o ar com a produção de gases poluentes e substâncias químicas tóxicas.



Portanto, pense no bem-estar de sua família, o que não queremos para nós, não desejamos para os outros. Cuide do seu lixo e denuncie àqueles que não se preocupam.

Assessoria de Comunicação