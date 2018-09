/ / Encontro debate a "Pecuária do Futuro" e oferece mentoria aos pecuaristas

Evento em Nova Canaã do Norte (MT) traz novidades em nutrição animal e para a gestão das propriedades









Planejamento estratégico, gestão do tempo e de pessoas, e investimentos em tecnologia, são alguns dos fatores a serem levados em conta para melhorar os negócios na pecuária do Mato Grosso, atualmente o quarto maior rebanho do país, com quase 22 milhões de cabeças. E é para debater estas tendências da pecuária e apresentar soluções para um melhor gerenciamento dos trabalhos no campo, que será realizado o 2.º Grande Encontro da Fortuna, nos dias 21 e 22 de setembro, na Fazenda Gamada, em Nova Canaã do Norte (MT). O evento, voltado a pecuaristas, gerentes, capatazes e vaqueiros, apresentará palestras técnicas e, nesta edição, oferecerá mentoria, que é um atendimento especializado para troca de experiências.





Para Daniel Wolf, diretor da Fortuna Nutrição Animal, a ideia é disseminar conhecimento prático e que possa ser aplicado rapidamente. "Este ano trouxemos um formato diferente, para que as pessoas possam, já no dia seguinte, aplicar o conhecimento aprendido durante o evento.





O objetivo de ter o 8.º Encontro de Pecuaristas e o 5.º Encontro de Vaqueiros e Capatazes em um único momento - 2.º Grande Encontro da Fortuna - é justamente trazer a inovação para todas as pontas da fazenda ao mesmo tempo, ou seja, o proprietário e a equipe engajados para fazerem as coisas acontecerem em uma velocidade maior, levando em conta uma gestão diferenciada, técnicas inovadoras e tecnologia", destaca.





Na sexta (21), haverá palestras com grandes nomes da pecuária e de gestão. Serão 3 temas principais, com o objetivo de alcançar a "Pecuária do Futuro". O zootecnista e mestre em produção animal, Antonio Chaker, falará sobre como gerenciar pessoas na empresa pecuária. O superintendente do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, Daniel Latorraca, que também coordena a rede de inovação Agrihub, falará sobre Inovação e a 'Agricultura e pecuária na era digital'. Além disso, o consultor Alan Sant’Anna trará à tona o debate sobre 'Gestão eficaz do tempo'.





Mentoria

O destaque desta edição são as mentorias, um espaço especial para os pecuaristas estarem próximos dos palestrantes e terem a oportunidade de, em um grupo reduzido, com vagas limitadas, tirarem suas dúvidas com os palestrantes.





O termo mentoria ganhou destaque nos últimos anos, depois de empresas alcançarem sucesso, tendo seus proprietários sido guiados por empresários mais experientes. Este é o papel do mentor, que busca compartilhar experiências para auxiliar os profissionais em seu desenvolvimento.





Para Wolf, a troca de experiências desta forma, mais direta, será o grande diferencial do evento. ˜Esse tira-dúvidas que estamos proporcionando vai, certamente, trazer ainda mais conhecimento para os pecuaristas, pois nem todos os questionamentos podem ser respondidos durante a palestra, então os participantes poderão aprender diretamente com o especialista. Todos nós, pecuaristas, queremos mudar a pecuária, mas o que fará a diferença é como nossa equipe da fazenda vai querer aplicar a transformação no dia a dia. Nosso evento é para motivar e capacitar as equipes do campo˜, afirma.





Em paralelo às mentorias, serão realizadas palestras técnicas sobre 'Terminação Intensiva a Pasto', com o doutor Thiago Prado, e 'Aspectos da Intensificação da Recria', com Fernando Franco, mestre em ciência animal.





No sábado (22), os gerentes, vaqueiros e capatazes também terão assuntos técnicos, como a palestra 'A Importância da Qualidade da Água', com Rafael Almodóvar; 'A Importância do Manejo de Suplementação', com Daniel Meneses. 'Terminação Intensiva a Pasto, com Thiago Prado e uma apresentação com Paulo Braga sobre Finanças em Família. Além disso, o evento contará, pela primeira vez, com o mini-encontro de gerentes de fazenda, poderão conferir apresentações sobre gestão do tempo e de pessoas. No sábado, temos uma apresentação especial para as acompanhantes, e também haverá atrações para as crianças. Para fechar os dois dias, Jeff Aragon, ilusionista profissional, fará uma apresentação com o tema 'Inovação e criatividade transformacional'.

Os ingressos para sexta custam R$ 100,00 e para sábado R$ 50,00, e são vendidos apenas nos dias e local do evento.





Segundo Wolf, o intuito da Fortuna é, também, ajudar a região onde está inserida. “Como somos uma empresa que está crescendo, queremos retribuir à comunidade a confiança que está sendo depositada em nós. Uma forma de fazer isto é reverter parte do ingresso do evento para ações sociais da região. No último ano, direcionamos parte da verba para as APAEs de Nova Canaã do Norte e Alta Floresta, além de apoiar a Fanfarra da cidade, uma ação que visa contribuir com o desenvolvimento cultural das crianças da região. Nosso interesse é fazer com que a região - além da pecuária - seja cada vez mais forte”, finaliza.

Informações www.nafortuna.com.br.

Sobre a Fortuna

Localizada em Nova Canaã do Norte, e atendendo à região Norte do Mato Grosso, a Fortuna é uma empresa referência em nutrição animal e inovação. É especializada em produtos como rações, suplementos, proteinados e núcleos para todas as fases de vida dos animais. A Fortuna acredita na pecuária e em seu desenvolvimento sustentável, por isso investe sempre na qualidade técnica de sua equipe de campo. A renomada Fazenda Gamada, onde a Fortuna nasceu, já recebeu diversos prêmios e foi destaque em vários veículos de comunicação, como a Revista Exame e o jornal norte-americano Washington Post.

Serviço

2.º Grande Encontro da Fortuna: 8.º Encontro dos Pecuaristas e 5.º Encontro dos Vaqueiros e Capatazes

Data: 21 e 22 de setembro (sexta e sábado)

Horário: sexta, das 7h30 às 18h30, e sábado, das 7h30 às 16h30.

Ingressos: Serão vendidos apenas nos dias e local do evento.

8.º Encontro dos Pecuaristas: R$ 100,00

5.º Encontro dos Vaqueiros e Capatazes: R$ 50,00

Local: Fazenda Gamada - MT-320 km 198 Zona Rural - Nova Canaã do Norte

Mais informações: www.nafortuna.com.br.









Programação completa

2º Grande Encontro da Fortuna

21/09 → 8º Encontro dos Pecuaristas

22/09 → 5º Encontro dos Vaqueiros e Capatazes





** 21/09 **

MANHÃ

ALAN SANT'ANNA com o tema "Gestão Eficaz do Tempo"

ANTONIO CHAKER com o tema "Gestão de Pessoas na Empresa Pecuária"

DANIEL LATORRACA com o tema "Agricultura e Pecuária na Era Digital"





TARDE

“Pergunta que a Fortuna Responde” - Mentorias ativas

Tenda 1 - Gestão de Pessoas:

- Mediador Técnico – Antonio Chaker

- Mediador de Experiência - Pablo Campos





Tenda 2 - Gestão de Tempo:

- Mediador Técnico - Alan Sant’Anna

- Mediador de Experiência - Fernando Passos





Tenda 3 - Inovação:

- Mediador Técnico - Daniel Latorraca

- Mediador de Experiência - Bento Gonzaga

- Mediador de Experiência - Juliano Antoniolli





Tenda Principal

FERNANDO FRANCO com o tema "Aspectos da Intensificação da Recria"

THIAGO PRADO com o tema "Terminação Intensiva a Pasto"

JEFF ARAGON com o tema “Inovação e criatividade transformacional”





** 22/09 **

ALAN SANT'ANNA- Gestão Eficaz do Tempo

ANTONIO CHAKER - Gestão de Pessoas na Empresa Pecuária

RAFAEL ALMODÓVAR - A importância da qualidade da água

DANIEL MENESES - A Importância do Manejo de Suplementação

THIAGO PRADO - Terminação Intensiva a Pasto

JEFF ARAGON - “Inovação e criatividade transformacional”

**Neste dia temos uma programação especial para os acompanhantes, com oficinas e palestras, além de brinquedos para as crianças.