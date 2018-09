/ / Empresário desiste e abre vaga para Savi disputar sua 4ª reeleição à Assembleia

O deputado estadual Mauro Savi (DEM), que

, após três meses detido sob a acusação de liderar esquema de corrupção no Detran que desviou cerca de R$ 30 milhões, deve solicitar registro de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) nas próximas horas. O democrata, que pretende buscar a reeleição, substituirá o empresário Jeremias Prado dos Santos (DEM).

Jeremias teve a candidatura a deputado estadual homologada na convenção do DEM em 4 de agosto. No entanto, renunciou na última semana e abriu vaga para Savi ingressar na disputa.

Para efetuar o pedido de registro, Savi coletou a assinatura dos presidentes dos partidos que compõem a coligação Pra Mudar Mato Grosso IV (DEM, PDT, PSC, MDB, PHS, PMB, PSD), que tem Mauro Mendes (DEM) como candidato a governador. As assinaturas garantem ao democrata o pedido de registro de candidatura.

Apesar de ter sido preso no âmbito da Operação Bônus, que é a segunda fase da Bereré, Savi deve obter o registro. Isso porque não possui condenação em órgão colegiado e continua na condição de “ficha limpa”.

Para fazer campanha em igualdade de condições com os demais candidatos, Savi deve solicitar a revogação das medidas cautelares impostas pela Justiça. Ocorre que o parlamentar não pode sair de casa entre 18h e 6h e nem se ausentar da Comarca de Cuiabá.

Savi está em busca do quinto mandato na Assembleia e já foi presidente e primeiro-secretário do Legislativo. Em 2014, foi o deputado estadual mais votado com 55.233 votos.

Por Jacques Gosch/RD News