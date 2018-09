/ / Emocionado com apoio e manifestações, Pereira agradece carinho e projeta retorno ‘ainda melhor’ após fratura

Ele vai passar por uma fase que nenhum atleta de alto nível gostaria de passar. Mas é preciso. E a força para voltar ‘ainda mais forte’ vem das manifestações e do carinho. No último sábado, logo nos primeiros minutos do duelo entre Brasil de Pelotas e Oeste, o meia Pereira acabou sofrendo uma complicada fratura na perna após pisar em falso no gramado. Um dos principais destaques do Xavante na Série B terá que passar por cirurgia e só volta aos gramados na próxima temporada.





Pereira, no entanto, prefere focar muito mais nas mensagens de afeto recebidas do que propriamente na lesão. “Foi horrível. Dá pra resumir assim. Foi horrível com certeza. Na hora do lance vi que tinha quebrado e que era algo grave. Senti muita dor também. Sei que vai ser um período difícil, mas ver o tanto de gente que gosta de mim, que me respeita, que vai torcer pelo meu retorno me deu forças já nas primeiras horas após a lesão. Claro que eu não queria me machucar, ainda assim com uma fratura. Mas eu vi de verdade o tanto de gente e o tanto de profissionais que gostam de mim e respeitam minha trajetória no futebol”, afirmou o camisa 10 do Brasil de Pelotas.





Familiares, amigos, companheiros atuais, antigos e até clubes de futebol se manifestando em forte corrente desejando uma ótima recuperação. É justamente desse apoio que Pereira irá tirar forças para voltar ‘ainda mais forte’. “Foi muito legal. Eu fiquei respondendo mensagens e ligações até às 5h da manhã. Teve diretor e treinador me ligando de madrugada, me mandando mensagens.





Foram várias ligações, mais de 400 mensagens só pelo WhatsApp. Vi na internet clubes que passei e defendi postando coisas muito legais. É a prova de que a dedicação e o profissionalismo valem a pena e te deixam com a porta aberta e o carinho grande nos lugares. Vou usar isso pra me motivar. Tenho certeza absoluta que vou voltar ainda mais forte, ainda melhor. Agradeço de coração a todos que se manifestaram”, finalizou.

A cirurgia de Pereira deve acontecer ainda nesta semana.

Foto:

Carlos Insaurriaga/GEB

Assessor de Imprensa