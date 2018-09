/ / Em Guarantã do Norte foi Inaugurado Centro de Solução de Conflitos

Foi inaugurado na última sexta-feira, 21, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), do Juizado Especial Cível, localizado no bairro cidade nova, Avenida Guarantã Guarantã do Norte – MT

O Cejusc tem o objetivo de solucionar os conflitos por meio do diálogo entre as partes com a ajuda de mediadores e conciliadores, evitando a judicialização desnecessária. A desjudicialização de conflitos que se resolvem, em su a maioria, com uma conversa, contribui ainda para a maior celeridade na prestação jurisdicional.

A desembargadora Clarice Claudino da silva, disse: “É mais uma unidade que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), coloca à disposição dos juriscionados. O Cejusc tem a finalidade de ampliar o acesso à Justiça, por meio de um Judiciário mais humanizado e que busca meios de solução de conflitos que visam a valorização da vontade das partes. Os acordos homologados nos Cejuscs valem como título executivo, o que significa que, em caso de descumprimento dos termos do acertado entre as partes, aquele que se sentir prejudicado pode ir à Central de Atermação e pedir a execução do que foi acordado na conciliação homologada pelo magistrado. Na visão dos Juizados, o Cejusc é de suma importância, pois através dele as partes buscam um consenso e fazem o acordo. Com a solução pacífica homologada no mesmo dia pelo juiz, diminui o nosso trabalho nos juizados, que, mesmo com o esforço de servidores e magistrados, já marca audiências para o ano de 2019. Evitar a judicialização de coisas simples, como uma discussão de vizinhos, por exemplo, que pode ser resolvida pela conciliação, vai agilizar muito o trabalho dos Juizados”. A desembargadora Clarice Claudino da silva, fala também da satisfação em entregar o Centro Judiciários de Solução de Conflitos à população Guarantãenses. “Eu me sinto feliz por mais este trabalho realizado, principalmente se levarmos em consideração as dificuldades pelas quais passa o país. É uma luta árdua, mas estamos conseguindo. E tudo isso conseguimos graças ao trabalho de uma equipe muito valorosa, que trabalha com esforço e dedicação”. Funcionamento O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), realiza atendimento de segunda a sexta-feira, localizado no bairro cidade nova, Avenida Guarantã Guarantã do Norte – MT Assessoria