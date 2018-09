/ / Elenco do Operário-PR comemora título e exalta união do grupo

Nas falas de comemoração, foi unânime o reconhecimento da força e união do grupo paranaense.

Por Agência Futebol Interior

Ponta Grossa, PR, 22 (AFI) - O Operário-PR entrou para história do futebol brasileiro. É o primeiro clube a ser campeão da Série D e Série C de forma consecutiva. O feito veio após a vitória, fora de casa, por 1 a 0, diante do Cuiabá na noite deste sábado. Nas falas de comemoração, foi unânime o reconhecimento da força e união do grupo paranaense.

O primeiro a dar entrevistas após o apito final foi o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury, que comentou sobre a importância do título.

"Importância total, pois fortalece o futebol paranaense. Pela primeira vez temos um campeão da série c e D na sequência. Parabéns a todos os envolvidos e à cidade de Ponta Grossa."

"MELHORES DO BRASIL"

O capitão Chicão também não poupou elogios e disse que o Operário deve ser considerado um dos melhores times do Brasil.

"Entramos no hall das melhores equipes do Brasil. Ganhamos duas competições em sequência e devemos exaltar isso. Vamos comemorar na casa dos caras", disse em meio a provocação de um

atleta do Cuiabá.

ALISSON SEM PALAVRAS

Alisson encontrou dificuldades em se expressar por causa da emoção, mas fez questão de ressaltar o empenho da equipe, que não era cotada para faturar o título no começo da temporada.

"É uma satisfação que não dá nem para descrever. Toda a equipe está de parabéns. O campeonato se fez ao longo do ano todo. Duvidaram da gente, mas agora é só comemorar", disse.

Sosa fez um retrospecto, lembrando da disputa da Divisão de Acesso no Estadual e em como isso ajudou o clube a entrar no ritmo certo na competição nacional.

"Tivemos um ano muito positivo. Estávamos na segunda divisão estadual e encaramos todos os jogos como decisões. Então quando começou a Série C, já estávamos nessa pegada. Valeu o nosso comprometimento. Quando um não jogou, o outro deu conta do recado. Hoje o campeão não é um ou outro, é o Operário", comemorou.

GERSON GUSMÃO VIBRA COM TÍTULO

O técnico Gerson Gusmão, que já acumula títulos no Operário, não quis se vanglorias de seus feitos e dedicou a conquista para o elenco, torcida e todos que apoiaram o clube na temporada.

"Um ano maravilhoso. Esse grupo merece muito, pois eles se gostam e sabem conviver, é algo raro. Estou aqui há dois anos e meio e nunca tive um problema de discussão, nada. Fomos injustiçados em alguns momentos, mas vencemos no momento mais importante. Temos que dedicar a todos que nos apoiaram, principalmente nosso torcedor. É um momento fantástico. Vou no vestiário e ligar para cada jogador que ficou lá", prometeu.