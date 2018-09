/ / Duas pessoas morrem em grave acidente na BR 163 em Peixoto

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo Saveiro foi registrado por volta das 05:00 horas da manhã deste domingo (02-08), em frente o Parque de Exposições da Acrivale na BR 163 em Peixoto de Azevedo.

Segundo informações duas pessoas morreram na hora e uma foi encaminhada em estado grave para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

A colisão foi tão violenta que as duas pessoas da motocicleta morreram no local e o veículo acabou pegando fogo. A moto foi arrastada pelo veículo cerca de 100 metros.

No local as marcas são chocantes, uma tragédia com muita destruição.

As vítimas foram identificadas como Rubens da Silva Vieira e Francivani da Conceição Costa. Rubens era locutor da Rádio Conti FM de Peixoto de Azevedo conhecido no rádio como Rubinho Silva.

Por Olhar Cidade com Cláudia Godinho