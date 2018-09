/ / Dois elementos armados assaltaram farmácia em Guarantã do Norte

Na noite de sábado (22/09/18), por volta das 22;23 funcionários de uma farmácia localizada na Rua Jatobá, esquina com a travessa dos Ipés, estavam prontos para encerrarem o expediente, quando dois elementos adentraram ao estabelecimento e com arma artesanato em punho anunciaram o assalto.





No local havia três funcionários, que nada puderam fazer perante as ameaças sofridas, os elementos levaram aproximadamente 600 reais em dinheiro do caixa, três celulares, sendo dois dos funcionários e um da farmácia e uma motocicleta Pop de cor vermelha, placa QCP 8134, que era usada para fazer entrega.





As camarás de seguranças do local, registraram todas as ações dos dois elementos e as imagens foram repassadas para a policia que esta trabalhando na tentativa de capturar os dois ladroes. As imagens também está, nas redes sociais, quem reconhecer os dois indivíduos entrar em contato com a policia, e informar o paradeiro de ambos, a pessoa que ligar não precisa se identificar. Policia Militar 190, policia Civil 197, ou no 3552 3030.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias