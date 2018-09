/ / DNIT/MT anuncia avanço nas obras do Contorno de Barra do Garças

A Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT /MT) deve entregar, até o mês que vem, as obras de pavimentação no trecho de 5 km entre as pontes dos rios Garças e Araguaia, que já estão concluídas.





A informação é do Superintendente Regional do DNIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado, que esteve reunido, nesta sexta-feira (14) com o prefeito de Barra do Garças, Roberto Farias, o secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras, Agvailton Alves Júnior. Eles vistoriaram as obras e verificaram in loco o andamento dos trabalhos.





Já as obras entre o rio Garças e o Trevão serão retomadas em 2019, incluindo a execução de drenagem, cuja licitação está prevista para este ano. Depois de concluída a drenagem, será a vez da pavimentação e iluminação.





Com isso, todo o contorno viário de Barra do Garças estará concluído. A obra é uma antiga reivindicação da população e vai ligar as BRs 070 e 158, desviando do centro da cidade os caminhões pesados.





O prefeito Roberto Farias agradeceu o empenho do Dnit. “A execução da drenagem e da iluminação do contorno de Barra do Garças são obras essenciais a serem executadas. Até outubro ou novembro do ano que vem, 100% estará pronto, tanto em Barra do Garças, quanto em Pontal do Araguaia”, disse.





O Superintendente, Orlando Fanaia, destacou que a iluminação das pontes será toda em led e também serão dotadas de uma iluminação cênica, que mostrará toda a beleza da arquitetura das pontes durante a noite.









Priscila Soares Assessora de Imprensa DNIT-MT