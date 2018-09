/ / Dia Mundial da Árvore é comemorado com ações educativas e ambientais em Matupá, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte

No mês de setembro, ações educativas foram promovidas para comemorar o Dia Mundial da Árvore (21 de setembro), e incentivar as práticas de sustentabilidade aos estudantes das cidades de Matupá, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte. Em Matupá, a Águas de Matupá realizou, com 45 alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Mundo Encantado da Criança um plantio de mudas nas dependências da unidade escolar.

As atividades em Guarantã do Norte, contaram com apoio da Secretaria Municipal de Educação, APAE- Associação de Pais e Amigos Excepcionais e CRAS – Centro de Referência de Assistência Social e Águas de Guarantã, ao todo, mais de 80 estudantes participaram das ações que envolveram plantio de mudas e visita às instalações da concessionária.

“A Águas de Guarantã está de parabéns por realizar e proporcionar ações socioambientais para os nossos alunos e garantir que todos tenham um futuro com folhas, frutos e sombras. A ação envolveu e despertou o interesse dos estudantes a levar e disseminar a conscientização aos pais, amigos e familiares”, pontuou Maria Edielma da Silva, auxiliar do Centro de Referência de Assistência Social em Guarantã.

Em Peixoto de Azevedo, cerca de 30 alunos da Escola Municipal Estrelinha do Norte, de Guarantã, visitaram às instalações da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Peixoto. A visita, possibilitou aos estudantes, conhecerem na prática o processo de coleta e tratamento de esgoto, e tem como objetivo, complementar o conteúdo que os alunos discutem em sala de aula, reforçando ainda mais sobre os benefícios da rede coletora de esgotamento sanitário.

As ações foram conduzidas pela responsável pelos projetos sociais da concessionária, Helida Parente, que garantiu a importância dessas ações junto aos estudantes, despertando e garantindo a sustentabilidade dos municípios onde as concessionárias atuam. “Levamos qualidade de vida à população, nada mais justo que, garantir boas práticas e incentivar os pequenos de ações que precisam ser realizadas constantemente. Beneficiamos mais de 150 alunos e professores nessas ações, isso é muito gratificante”, finalizou.

