/ / Cuiabá leva vantagem no confronto direto para decidir título da Série C com Operário

Um dos planos do Cuiabá era terminar a primeira fase em primeiro ou segundo lugar no Grupo B para jogar as partidas decisivas na fase eliminatória do Campeonato Brasileiro da Série C em casa. Não deu, o Dourado acabou em terceiro e desde as quartas-de-finais disputou o jogo decisivo na casa do adversário, o que não fez diferença para a equipe mato-grossense, que já deixou o Atlético Acreano e Botafogo (SP) para trás e que agora se prepara para enfrentar o Operário (PR) na final da competição.

Apesar de Operário ter terminado a primeira fase em primeiro lugar no grupo e com a melhor campanha da competição, o time de Ponta Grossa não chega a assustar o Cuiabá, que leva vantagem no confronto direto. Na quarta rodada, lá no início do campeonato, o Dourado fez 4 a 0 diante dos paranaenses na Arena Pantanal e aplicou a única goleada no adversário. No jogo de volta, no estádio Germano Krüger, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Além disso, o Cuiabá apresenta melhor aproveitamento nas fases eliminatórias. Enquanto o Dourado venceu uma partida e empatou outra com Atlético e Botafogo, o Operário vem de uma derrota e uma vitória diante do Santa Cruz e de dois empates e uma disputa de pênaltis com o Bragantino.

Outra arma que o Cuiabá tem para bater o Operário é o treinador Itamar Shülle, que treinou os paranaenses na conquista inédita do Campeonato Paranaense em 2015. Além de conhecer bem o elenco e a filosofia do clube, ele tem o respeito dos atletas e diretoria.

A CBF ainda não divulgou as datas e horários das finais.

Só Notícias/Marco Stamm (foto: arquivo/assessoria)