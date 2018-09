/ / Cuiabá faz história e está na final da Série C

Com a autoridade de quem faz história em 2018, o Cuiabá Esporte Clube vai decidir o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Em pleno estádio Santa Cruz, o Dourado bateu o Botafogo (SP) por 3 a 0, assegurou a vaga na decisão e aguarda seu adversário do confronto entre o Operário (PR) e o Bragantino (SP).





O atacante Jenison foi o grande artilheiro do jogo, fazendo dois dos três gols que colocaram o Cuiabá EC na histórica decisão. O lateral-esquerdo Danilo também balançou a rede e manteve o Dourado com o título de melhor ataque da competição, com 39 gols marcados. O jogo de ida, na Arena Pantanal, terminou 0 a 0.





O acesso à Série B, conquistado diante do Atlético (AC), e a vaga para a final obtida neste sábado (8) em Ribeirão Preto não satisfazem o grupo que quer o título inédito para coroar o ano histórico. “Estamos sempre buscando o melhor, nosso grupo é excelente, graças ao trabalho pude estar inspirado mais uma vez hoje e feliz demais com essa vaga na final. Agora vamos em busca do título para coroar o nosso acesso”, afirmou o artilheiro da tarde logo após o jogo.





Com a vitória, o Cuiabá EC completa quatro jogos diante do Botafogo (SP) neste ano, se mantendo invicto. Dois jogos terminaram 0 a 0 e, além do 3 a 0 da semifinal, o Dourado venceu em casa, na fase de grupos, por 2 a 1.





A outra vaga para a final sai amanhã (9). Jogando em Bragança Paulista, Bragantino (SP) e Operário (PR) ficaram no 0 a 0 e agora disputam a partida de volta em Ponta Grossa (PR), no estádio Germano Krüger.

Por Agencia ZP Press