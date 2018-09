/ / Contorno Viário com duas passarelas é liberado para tráfego

A Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT/MT) liberou para tráfego nesta sexta-feira (21), mais um trecho da duplicação da BR-163/364/MT. O trecho liberado foi o Contorno do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus São Vicente, com aproximadamente 4 km de extensão, pavimento de concreto, duas passarelas e pontos de ônibus.





A comunidade escolar do IFMT Campus São Vicente é uma das mais beneficiadas com a liberação do Contorno. Além da melhoria das condições da rodovia e do conforto aos usuários, outra prioridade do DNIT foi garantir a segurança dos estudantes e comunidade local, com a implantação das passarelas, pontos de ônibus, sinalização e dispositivos de proteção. Para o Diretor Geral do Instituto, Lívio Wogel, a obra é a realização de um grande anseio da comunidade.





"Hoje é a realização de um sonho. A passarela não estava no projeto original, mas é uma conquista da nossa Instituição em diálogo com o DNIT e o Ministério dos Transportes. Hoje, essa liberação com essas passarelas, não só irá favorecer a economia, mas também toda a cidadania", comenta o Diretor.





O Ministro dos Transportes, Valter Casimiro, que antes de assumir o Ministério era Diretor Geral do DNIT, acompanhou de perto essa obra de duplicação. Agora como ministro, ele participou da solenidade de liberação e enfatizou que o Governo Federal sempre garante recursos para Mato Grosso pois sabe da importância do estado para a economia do país, por meio do agronegócio.





"No momento de crise em que o país passou, com uma restrição orçamentária, foi necessário priorizar aquelas obras que pudessem trazer mais benefícios para o país e para a sociedade. O apoio do Ministério dos Transportes para Mato Grosso é em função da priorização que o Ministério deu ao estado que mais está contribuindo para o desenvolvimento do nosso país, com a produção de grãos” enfatizou o Ministro.





Além do Ministro dos Transportes, estiveram presentes na solenidade o Diretor Geral do DNIT, José da Silva Thiago, o Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, Luiz Antônio Garcia, o Superintendente do DNIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado, o Superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Aristóteles Cadidé, o Secretário de Obras Públicas de Cuiabá, Vanderlúcio Rodrigues e a fanfarra do IFMT Campus São Vicente, que fizeram uma apresentação especial aos presentes.





Também na tarde desta sexta-feira, na Prefeitura de Cuiabá, o Ministro dos Transportes e o DNIT realizaram uma entrevista coletiva onde foi apresentado o projeto das obras do distrito industrial que contará com a implantação de 6 viadutos, 1 trincheira e vias marginais, com previsão de início em 2019. Também foi apresentado o andamento das obras de duplicação da BR-163/364/MT, que conforme informado pelo Ministro dos Transportes já foram investidos mais de R$ 1 bilhão, e sua previsão de conclusão é para 2019.





