/ / Contorno do IFMT Campus São Vicente será liberado para tráfego nesta sexta-feira (21) com presença de Ministro

Nesta sexta-feira (21), a Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso (SR-DNIT/MT) fará a liberação para o tráfego do Contorno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT) campus São Vicente, localizado na BR-163/MT. A solenidade contará com a presença do Ministro dos Transportes, Valter Casimiro Silveira.





Muito aguardada pelos usuários das rodovias federais de Mato Grosso e importante para o tráfego local, a obra faz parte da duplicação da BR-163/364/MT. Com a liberação para o tráfego do Contorno do Instituto, os usuários passarão a trafegar por 85 km de pista duplicada, entre a Serra de São Vicente e Jaciara.





No mesmo trecho, o DNIT implantou duas passarelas e pontos de ônibus para dar mais segurança a estudantes, funcionários e professores do IFMT. As melhorias foram solicitadas pela própria comunidade escolar já que a passagem de veículos pelo interior da escola colocava em risco a segurança de todos.





Com a conclusão dessas obras, os veículos não passarão mais por dentro do IFMT, podendo trafegar pelo viaduto recém construído, o que disciplinará e organizará com segurança o tráfego em direção as cidades de Rondonópolis, Cuiabá e Barra do Garças, em um fluxo contínuo em todos esses sentidos.





A duplicação da BR-163/364-MT é uma das obras prioritárias do Governo Federal em Mato Grosso e uma das mais modernas, com a utilização de novas tecnologias que garantem eficiência, qualidade e durabilidade à pavimentação, proporcionando maior conforto e segurança aos usuários.





“O DNIT vem executando essa obra de duplicação e só nesse mês dois trechos importantes dessa rodovia foram liberados para o tráfego aos usuários, sendo o contorno do IFMT e a Serra da Caixa Furada”, enfatiza o superintendente regional do DNIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado.





Além da presença do Ministro dos Transportes, também estarão presentes o Diretor Geral do DNIT, José da Silva Tiago, autoridades locais e alunos do IFMT.​





​​ Priscila Soares

Assessora de Imprensa DNIT-MT