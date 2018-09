/ / Conselho aprova edital que convoca eleições para 23 de novembro

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) aprovou, em sessão ocorrida nesta quinta-feira (13), o edital de convocação (01/2018) para realização das eleições da Ordem. O pleito para composição do novo Conselho Seccional da OAB-MT acontece no dia 23 de novembro, com votação entre as 9h e 17 horas, em todo o Estado.

Nas eleições também serão escolhidos os diretores de subseções, da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso, os conselheiros federais e suplentes, além dos conselheiros da Seccional.

Todos os advogados inscritos na OAB-MT em regularidade com a instituição ficam convocados para votação obrigatória. O eleitor pode votar somente no local em que for inscrito – subseção ou sede da seccional em que se encontra vinculado.

Em Cuiabá, a votação será realizada na sede da OAB-MT, localizada na avenida Mário Cardi Filho, s/nº, no Centro Político Administrativo. Já nas subseções, a votação será realizada nas respectivas unidades ou, inexistindo sede, no Fórum local.

Chapas – O pedido de registro de chapa deverá ser protocolado na Secretaria do Conselho Seccional da OAB-MT até as 18 horas do dia 24 de outubro. A Comissão Eleitoral publicará, em até 24 horas, nos quadros de avisos da Secretaria do Conselho Seccional e das subseções, na imprensa oficial e no sítio eletrônico da Seccional, a relação das chapas com suas composições para fins de impugnação.

O pedido de registro de chapas para as subseções poderá ser protocolado na sede da Seccional ou na sede da Subseção, no mesmo prazo previsto no parágrafo anterior.

O edital de convocação será publicado no Diário Oficial de Mato Grosso na próxima segunda-feira (17).