/ / Ciro apresenta proposta para estados endividados

Ciro fez uma caminhada ao lado de correligionários e eleitores pelas ruas do centro da cidade. Mauá é um dos maiores polos industriais e petroquímicos do país.

O candidato falou com a imprensa sobre uma proposta para socorrer estados endividados. Ciro chamou a ideia de "swap do endividamento".

O termo swap geralmente é usado no mercado financeiro em operações com dólar, o chamado "swap cambial" . Um exemplo é quando o Banco Central oferece um contrato de venda de dólares, com data de encerramento definida, mas não entrega a moeda norte-americana.

No vencimento desses contratos, o investidor se compromete a pagar uma taxa de juros sobre o valor dos papéis e recebe do BC a variação do dólar no mesmo período. A tática é usada pelo BC para conter o preço da moeda norte-americana.

"O Brasil precisa redesenhar o pacto federativo. Do jeito que as coisas estão hoje, 17 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Tenho uma proposta de reestruturar isso a começar pelo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os 3 estados em situação mais crítica. Tenho propostas concretas para isso. Chama-se swap do endividamento. Reestruturação do passivo privado previdenciário e indenização do calote que a União fez nos grandes estados", afirmou o candidato.

Ele também disse que vai aumentar a repartição de receitas com municípios. Ciro afirmou que três novos tributos serão partilhados. "É preciso que a gente reestruture o sistema tributário e a repartição de receitas. Isso eu pretendo fazer introduzindo uma tributação mais progressiva sobre heranças, lucros de dividendos e talvez transações financeiras acima de R$ 5 mil. Três novos tributos serão partilhados com os municípios. Pretendo também mudar a legislação para impedir o abuso que certos promotores fazem sobre a gestão dos municípios brasileiros", disse Ciro. Refino de petróleo O candidato afirmou que vai investir no refino do petróleo como forma de impulsionar o setor industrial do país. "Comigo o Brasil vai reforçar uma estratégia e vai ser protagonista global em matéria de refino tradicional, produzir diesel, gás de cozinha. Mas vamos avançar para uma indústria 4.0 de novos materiais, de polímeros, de maneira que o Brasil possa usufruir globalmente da vantagem que Deus nos deu de ser uma das maiores reservas de petróleo do mundo", disse Ciro. Atentado contra Bolsonaro Ciro também comentou o atentado sofrido pelo adversário na disputa à Presidência , Jair Bolsonaro (PSL). Bolsonaro sofreu um golpe de faca enquanto fazia um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) na quinta-feira (6). Para Ciro, o eleitor tende a se solidarizar com a vítima em casos como esse, mas o episódio não deve influenciar na intenção de votos.