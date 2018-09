/ / Chegada de multinacional gera novos empregos e aquece economia em MT

A empresa GPE Prime, com mais de três décadas de experiência no setor da construção civil, decidiu ampliar seus investimentos no Brasil. Até o fim de setembro, a multinacional prevê lançar uma filial em Mato grosso. A expansão da construtora deve aquecer o setor e gerar diversos novos empregos no estado.





Presente em três continentes, Europa, África e América, a GPE Prime tem a sua sede em Portugal, e no Brasil já está presente no Distrito Federal. "Nosso objetivo é que a GPE seja uma referência, sinônimo de excelência e alta qualidade, assim como nos outros países onde atuamos. Além disso, a expansão irá fortalecer a atuação da GPE Prime em Mato Grosso, onde já atendemos diversos clientes", explica o sócio proprietário Jenner Augusto da Silveira Neto.





Segundo o executivo, a força econômica do estado e as oportunidades de mercado influenciaram para que o grupo desembarcasse de vez em Mato Grosso. "A crise econômica do país, após 2014 desaqueceu um pouco o setor, no entanto, seguimos na contra-mão, investindo no negócio e no potencial do estado", diz.





Um dos diferenciais da empresa é a adoção da filosofia da "construção enxuta", que visa, de acordo com o Jenner, aumentar a capacidade de produção, transparência dos processos, eliminação dos desperdícios e garantia dos prazos. "São diretrizes para a otimização das atividades, afim de reduzir as etapas de produção, diminuindo custos de forma inteligente e sustentável", explica.





No Brasil, além do Distrito Federal e Mato Grosso, a construtora já executou obras nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia. “São construções para os setores industriais, prediais e shoppings centers, por exemplo,” exemplifica Jenner.





Uma das obras da unidade mato-grossense da GPE Prime é revitalização do Pantanal Shopping, que encontra-se na fase de acabamentos. Porém, a empresa possui outros importantes trabalhos em andamento no estado, como o loteamentos, além de suas próprias incorporações.





