/ / Cedca e Fórum DCA promovem Encontro Estadual

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca-MT) e Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA-MT) promovem, no dia 25 de setembro, 8h, o I Encontro Estadual das Organizações da Sociedade Civil de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (ECOS-MT), no auditório do Tribunal de Justiça, Desembargador Gervásio Leite, em Cuiabá.

O objetivo do encontro é mobilizar as Organizações da Sociedade Civil do Estado e fortalecer o Fórum de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, para o pleno exercício de suas atribuições e competências, fortalecendo e aperfeiçoando o controle social das políticas públicas.

O evento será voltado aos representantes das OSC´s dos 141 municípios mato-grossenses da área da infância e adolescência. O Encontro tem o apoio do Ministério Público Estadual (MPE) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT).





Programação

08h – Recepção e Credenciamento

08h30 - Solenidade de Abertura

09h30 – Apresentação das OSC’s

10h – Palestra Magna : "Aprendendo e ensinando uma nova lição" a participação das OSC’s no SGDCA

Palestrante: Maria Izabel da Silva

Maria Izabel da Silva foi Presidente do CONANDA Gestão 2013-2014; atua como Consultora para a Agenda Intersetorial de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil - Organização Internacional do Trabalho – OIT e Coordenadora Técnica de Projeto, no âmbito do projeto “Por onde passam os direitos das crianças e adolescentes?”, realizado pela Flacso Brasil.

12h – Intervalo para Almoço

13h - Acolhimento

14h - Painel: “Quem sabe faz a hora, não espera acontecer" - A atuação da sociedade civil pela luta e efetivação dos direitos de crianças e adolescentes.

Retrospectiva histórica da sociedade civil no SGDCA

Lilia Alves Ferreira – Militante na área da Criança e do Adolescente, primeira mulher a se tornar procuradora de Justiça no Estado; foi presidente da Associação do Ministério Público (AMMP); contribuiu para a formação da Fundação Escola do Ministério Público (FESMP) e uma das fundadoras do Fórum DCA.

Importância da sociedade civil no SGDCA

Terezina Arruda (Tetê) – militante na área da Criança e do Adolescente, Mestre em Política Social; presidente do CEDCA gestão 2001-2002; Coordenadora do curso de Serviço Social da Universidade de Várzea Grande (UNIVAG).

Desafios da sociedade civil no SGDCA

Lindacir Rocha Bernardon – Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente (Cedca-MT), advogada aposentada do Poder Judiciário. Foi fundadora da Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção - Ampara. Atuou como membro da Comissão de Infância e Juventude - OAB/MT e Compõe a Diretoria da ANGAAD - Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção.

16h30 – Plenária •

Compromissos OSC

Eleição da Coordenação Executiva do Fórum DCA