/ / Camisa 10 do líder do campeonato, Felipe encontra Zico no Japão: ‘Dia inesquecível’

Um daqueles dias para guardar com carinho. E contar para filhos e netos. É justamente assim que Felipe vai se lembrar para sempre do encontro ocorrido na última terça-feira, lá no Japão. Camisa 10 do Sanfrecce Hiroshima, líder da J-League, o meia encontrou nada mais nada menos que um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial, Zico.





A emoção foi grande. E Felipe aproveitou para escutar com muita atenção cada palavra do ex-jogador, hoje dirigente do Kashima Antlers. “Como eu sabia que iríamos jogar contra o Kashima eu já fui com o objetivo de encontrar o Zico depois do jogo. Oportunidades assim não acontecem todo dia. Logo que a partida acabou já fui procurar. O Zico me recebeu super bem, foi demais. Foi algo que eu nunca vou me esquecer. Um dia inesquecível com certeza absoluta. Ele é um ídolo mundial”, afirmou o meia, com boas passagens por Ceará, Atlético Paranaense e Figueirense.





Felipe é daqueles que carrega Zico realmente como referência. Tanto pelo que o Galinho foi dentro como fora de campo. “Sou grato a Deus pela oportunidade de realizar meu sonho de conhecer esse ídolo. O Zico é daqueles fora de série. Jogou demais. Era um absurdo o que ele fazia e com a facilidade que ele fazia. Fora de campo é um monstro também. Foi pouco tempo de conversa, mas já deu pra aprender muita coisa. Ele é humilde demais. É ídolo”, finalizou o jogador do Sanfrecce Hiroshima, que acabou perdendo para o Kashima por 2×0, pela Copa do Imperador.

Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa