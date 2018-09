/ / Bruno Brigido celebra estreia vitoriosa pelo Feirense e vibra com sua primeira partida na Europa: ”Especial”

Com o pé direito. Assim foi a estreia de Bruno Brigido pelo Feirense, que aconteceu na última segunda-feira (17). O goleiro atuou na vitória por 2 a 1 sobre o Estoril, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Taça da Liga de Portugal.





Além de marcar a sua estreia pelo Feirense, o duelo também foi o primeiro de Bruno Brigido no futebol europeu, o que é motivo de orgulho para o arqueiro. ”Muitos jogadores sonham em atuar no futebol europeu e comigo não era diferente. Fico muito feliz em ter alcançado este objetivo. Foi um dia especial, que ficará marcado na minha carreira. Acredito que este tenha sido o começo da bonita história que almejo construir com a camisa do Feirense”, disse o jogador, contratado junto ao Coritiba no início de julho, após se destacar por empréstimo com a camisa do Guarani.





Se já não bastasse a emoção de estrear por um novo clube, Bruno Brigido também teve que encarar um duelo movimentado diante do Estoril. Após sair atrás no marcador, o Feirense foi buscar o empate ainda na primeira etapa e, com um gol no segundo tempo, deu números finais ao confronto.





Segundo o goleiro, este espírito de superação será muito importante para que os Fogaceiros consigam realizar uma boa temporada. ”A equipe toda está de parabéns. Acabamos saindo atrás no marcador, mas com muita dedicação conseguimos o triunfo. Acredito que esta determinação do grupo será fundamental para alcançarmos os nossos objetivos na temporada”, concluiu o arqueiro, de 27 anos.





Ao lado do Sporting, o Feirense ocupa a ponta do grupo D da Taça da Liga de Portugal. Ambas as equipes venceram na estreia e, com três pontos somados, lideram a chave, que além do Estoril ainda conta com a presença da equipe do Marítimo.









