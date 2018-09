/ / Bolsonaro lidera disputa presidencial com 24%, aponta Datafolha

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, segue na liderança da corrida pelo Palácio do Planalto com 24 % das intenções de voto, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (10), a primeira após o presidenciável do PSL ser esfaqueado na semana passada.

O resultado significa uma oscilação positiva de 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior do Datafolha, quando ele tinha 22 % das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

A pesquisa mostrou Ciro Gomes (PDT) com 13 %, ante 10% na pesquisa anterior; Marina Silva (Rede) com 11 % ante 16 %; e Geraldo Alckmin (PSDB) com 10%, ante 9%.

O candidato a vice pelo PT, Fernando Haddad, que deve substituir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cabeça de chapa, foi o único a crescer fora da margem de erro, passando para 9%, ante 4% no levantamento anterior. Dessa forma, Ciro, Marina, Alckmin e Haddad estão empatados dentro da margem de erro. Henrique Meirelles (MDB) 3%, Guilherme Boulos 1%

Lula teve barrada sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na madrugada de 1º de setembro.

A Pesquisa Datafolha teve 2.804 entrevistas presenciais em 197 municípios, no dia 10 de setembro. A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança de 95%; A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR 02376/2018. Contratantes: Folha de S.Paulo e TV Globo.

Rejeição

Bolsonaro 43%

Marina 29%

Alckmin 24%

Haddad 22%

Ciro 20%

Vera – PSTU 19%

Eymael 18%

Boulos 17%

Amoedo 15%

Alvaro Dias 14%

Rejeitaria todos 5%

Não sabe 2%





Por Terra