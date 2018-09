/ / Bolsonaro lidera com 39% das intenções de votos em Mato Grosso; Haddad tem 14%

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) lidera a pesquisa Ibope em 14 Estados, um deles é Mato Grosso onde tem 39% das intenções de votos, enquanto que o petista Fernando Haddad tem 14%. Ciro Gomes (PDT) tem 8%, Geraldo Alckmin 7%, Marina Silva (Rede), 4%. Alvaro Dias (Podemos) 2%, mesmo percentual de Henrique Meirelles (MDB). Cabo Daciolo, João Amoedo, Eymael e Guilherme Boulos têm 1% cada.

O Ibope aponta ainda que em Mato Grosso 11% não sabem ou não responderam. 8% são brancos e nulos. A margem de erro da pesquisa, feita no último dia 19 de setembro, é de 3% para mais ou para menos. Não foram divulgados

Em relação a pesquisa Ibope de 24 agosto, Bolsonaro subiu de 24% para 39% em Mato Grosso. Haddad tinha 3% e foi a 14%. Ciro e Alckmin mantiveram os mesmos percentuais. Marina caiu de 15% para 4%. Não sabem/não responderam passaram de 8% para 11%. Brancos e nulos caíram de 21% para 8%.

A pesquisa, de acordo com o G1, foi feita entre os dias 17 e 19, com 812 eleitores em 36 municípios, foi contratada pela Tv Ponta Porã e registrada no TRE-MT 05998/2018 e TSE BR-03166/2018.