Acontece no dia 01/09 uma aula prática de Educação Ambiental no Córrego do Km 22, no curso de Licenciatura em Pedagogia 8ºB visando observar as características deste recurso hídrico e como o mesmo vem sendo utilizado pelos moradores da região. Trabalhando conceitos relacionados a disciplina, visando mostrar na prática cada conceito estudado em sala por meio da teoria. Com o objetivo de buscar sensibilizar os acadêmicos como futuros professores da utilização dos recursos naturais e compreender na prática os conceitos apresentados em sala.

Segundo a Profª Drª. Lilian Christian Domingues de Souza as aulas práticas tem se tornadas grandes aliadas dos professores na busca por um maior interesse dos acadêmicos no desenvolvimento dos conteúdos abordados em sala de aula. Considerando que atividade prática é tudo que o acadêmico esteja participando da atividade.

No desenvolvimento de atividades práticas o acadêmico consegue compreender a lógica do que está sendo trabalhada e realizar observações críticas compreendendo os problemas e as possíveis implicações do que é observado na sua vida cotidiana. Neste sentido, a aula prática buscou desenvolver a capacidade de explorar melhor as suas dúvidas dos acadêmicos, despertar no educador um diferencial diante do modelo tradicional de ensino é um desafio que necessita de habilidades a serem desenvolvidas ao longo da docência.

ASCOM/UNIFAMA