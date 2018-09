/ / AUDIÊNCIA PÚBLICA EM GUARANTÃ DO NORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE/MT , em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Lei Complementar nº 141/2012, convidam a V.Sa., para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a realizar-se no Plenário da Câmara Municipal de Guarantã do Norte-MT, à rua das Itaúbas , nº 72, bairro Cidade Nova, nesta cidade às 19:30hs do dia 27/09/2018, ocasião em que será para se AVALIAR AS METAS FISCAIS REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.





Compareça e participe, sua presença é fundamental,