/ / Atual e Ex-Prefeito de Guarantã do Norte declaram apoio a Mauro Mendes

O Ex-Prefeito de Guarantã do Norte, José Humberto e o atual Prefeito Érico Stevan declararam apoio a candidatura de Mauro Mendes ao Governo do Estado de Mato Grosso, bem como a Jayme Campos ao Senado da República.

As lideranças políticas do Vale do Peixoto estiveram recepcionando os candidatos a Governo, Senado, Câmara Federal e Assembléia Legislativa da coligação ‘Pra Mudar Mato Grosso’ no último sábado dia 15 de setembro em Guarantã do Norte, ultimo município da fronteira com o estado do Pará.

Na sede da Associação Comercial e Empresarial (ACEG) centenas de pessoas presenciaram o ato político de campanha eleitoral, ocasião em que os candidatos expuseram a plataforma de trabalho e plano de governo para os 141 municípios Mato-grossenses, com foco em especial a região extremo norte.

Nos pronunciamentos dos prefeitos, vereadores e lideranças locais, a solicitação para que haja uma maior respeitabilidade institucional e comprometimento do Governo do Estado para com os Municípios, principalmente com relação a garantia dos repasses obrigatórios para saúde e educação, cujo atraso engessa as Prefeituras que se vêem obrigadas a assumir ações, projetos e serviços que são de responsabilidade da esfera estadual.

Outra cobrança veemente diz respeito a falta de investimentos em infraestrutura urbana, saneamento básico, moradias, segurança pública, média e alta complexidade de saúde, melhorias estruturais e reaparelhamento das escolas estaduais, logística de transporte ferroviário, rodoviário e hidroviário, e em projetos fomentadores de geração de empregos, renda, profissionalização, além de incentivos a cultura, turismo, esporte e lazer.

“Precisamos de um governador que dê sustentabilidade as prefeituras, que efetivamente seja parceiro e solidário na solução dos problemas que afligem a população, que por sua vez depende exclusivamente dos serviços públicos, e que atue com precisão, responsabilidade, transparência e competência na solução dos gargalos que travam o desenvolvimento regional. Um gestor focado na reconstrução do estado de Mato Grosso como um todo e sem privilégios para quem quer que seja, que governe para todos indistintamente”, disse o Ex-Prefeito de Guarantã do Norte, José Humberto.





Por Notícia Vip