/ / Atletas de Mato Grosso embarcam para Jogos Escolares em avião da Força Aérea

de que não iriam disputar os Jogos Escolares da Juventude Um dia após receberem a informação, em Manaus (AM), os estutantes atletas de Mato Grosso tiveram uma boa notícia e embarcaram para a capital manauara na noite de quarta-feira (19), em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB).





Reprodução Atletas perderam o primeiro jogo por WO

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) alegou que não foi possível custear a viagem dos atletas, porque o valor ficou acima do estimado. Dessa forma eles não puderam viajar em voo comercial.





Segundo nota enviada pelo Governo do Estado, na quarta-feira (19), o custo estimado das passagens aéreas ficou em R$ 711,2 mil e que, por conta disso, se priorizou outras demandas, em detrimento da participação dos estudantes de Mato Grosso no maior evento esportivo da categoria no país.





Segundo informações de integrantes da delegação que viajou, todos os atletas embarcaram. Como a competição foi iniciada na quarta-feira, todas as equipes de Mato Grosso foram derrotadas por WO (ausência) na primeira rodada, o que praticamente tira qualquer chance de classificação das equipes mato-grossenses para a fase final dos Jogos Escolares.





Como havia confirmado participação no evento antes do episódio do cancelamento das passagens, uma possível ausência na competição poderia resultar em punições. Uma delas poderia ser, inclusive, a suspensão da delegação de Mato Grosso por um ano do evento, ou seja, a proibição de qualquer delegação do Estado participar da edição do evento em 2019, um ano antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.





Para reverter a situação, a saída encontrada pela Seduc foi que os atletas viajassem no avião da FAB.