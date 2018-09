/ / Árbitro de Sinop Recebe Titulo de Cidadão

O árbitro de Sinop Jerri Marcos, recebeu na segunda feira (10/09/18), na câmara municipal de Sinop o título de cidadão sinopense por relevantes serviços prestado ao esporte na cidade e levar o nome da cidade por quase todo o estado.





O decreto foi proposto pelo vereador Célio Garcia sob o número 08/2018 e contou com o apoio de todos os vereadores. Exercendo atividades de árbitro desde o ano de 1996 com o apoio de colegas da época e ingressando na empresa AM PRO ESPORTIVA em especial ao senhor Arno Martins proprietário e sempre recebendo conselhos dos senhores Romaldo Soares, Milton Sampaio (gogó) Irio Caradore, Viro Albino, José Guerra, Piracema, Luiz Ney, EDY Ney, Izidorio Gaida, Wilmar Antonio, Adenilson Rocha, Finado Edmar dos Santos (barriga), Finado Picasso e demais árbitros da época.





Também teve apoio da liga de futebol na época presidida pelo hoje deputado Baiano Filho e que tinha na secretaria Adilson Oliva e outros. A liga de futsal da Sinop em que teve vários presidentes também foi muito importante no começo de tudo. Caso alguém ficou sem ser citado colocarei nestes agradecimentos.





No começo foi difícil, mas com dedicação e buscando conhecimentos tudo deu certo. Nos dias de hoje dos acimas citados somente ele ainda está na ativa. Com o tempo chegaram vários outros e há anos atrás e nos dias de hoje ele compartilha com todos o que aprendeu. Através de seus serviços representando empresas do ramo e pela federação Mato-Grossense de futsal FMFS conheceu quase cem cidades das 141 que o estado tem.

Atualmente presta serviços particular e pelas empresas MJS Sports, Indoor Esportes, Rdv Eventos e também ministra cursos para árbitros nas modalidades de futsal, futebol sete e futebol. Ao receber este título o mesmo foi parabenizado por todos os vereadores (as) e emocionado o mesmo agradeceu a todos em especial ao vereador que fez o decreto. Esta homenagem chegou um dia antes de se comemorar o dia do árbitro que mesmo sendo lembrado em cada partida também com outros também tem seu dia. Muito difícil ser árbitro pois a função é julgar e com isso nem todos se sentem agradados, mas essa não é nossa missão.





Somos alvos de muitas coisas negativas aonde todos pensam que sabem as regras, torcedores que deviam ir e torcer para seu time faz ao contrario vai tentar tirar seus problemas em cima de nós que ali estamos apenas para ganhar nosso dinheiro na qual somos escalados para tal e fora quando tem as agressões feitas por atletas ou alguns torcedores mal preparados. Somos passiveis de erros, mas agressões não justifica.





Durante este tempo colaborei com vários eventos para entidades, escolinhas de iniciação esportivas e torneios para ajudar alguém. Talvez ao me conhecer com conhece o vereador Célio Garcia me fez esta homenagem na qual agradeço mais uma vez e os demais. Quando maior parte de atletas, dirigentes e torcedores souberem das regras e regulamentos talvez melhore um pouco. Sou e serei sempre grato as pessoas do passado e os da atualidade que me ajudaram e ajudam até hoje.





Agradeço a todos os coordenadores e secretários de esportes desde 1996 de Sinop e região até os de hoje. Também agradeço aos presidentes da federação e aos diretores de árbitros desde 2001 data em que entrei e aos atuais. Deixou a dica para quem quer iniciar, que não é fácil tem que gostar muito e não ter medo de enfrentar. Quando agradeço é no modo geral os árbitros e nisso incluo as pessoas que sempre foram e são anotadores pois faz parte da equipe e tem sempre as mesmas responsabilidades. Estarei sempre à disposição. O esporte esta no meu meio de vida e por gostar criou o site esportivo www.nacaradogolmt.com.br . Finalizou Jerri Marcos.









Fonte: Redação