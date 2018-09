/ / Aluna menor de idade é detida comercializando maconha dentro da escola em Guarantã do Norte

Na última segunda-feira por volta das 15 horas, a Polícia Militar foi acionada via 190 pelo diretor da Escola Élcio Prates, onde o mesmo relatava que havia uma aluna comercializando entorpecentes no interior do colégio.

De imediato a polícia militar se deslocou até o local e em conversa com a aluna, que estava dentro da sala de aula, a mesma negou estar comercializando entorpecentes no local.

Os policiais notaram um volume na altura da virilha da mesma e pediu para que o diretor chamasse a coordenadora da escola. Os policiais pediram para que a coordenadora revistasse a aluna.

A coordenadora localizou na altura da virilha da menor, uma quantidade de substância esverdeada análoga à maconha.

Segundo a polícia militar, não é a primeira vez que a jovem é detida em posse da mesma substancia.

A menor foi apreendida e conduzida para a delegacia de polícia civil para as demais providências.





Por/ O Território