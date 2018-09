/ / Adolescente é apreendida acusada de ameaçar outra com faca em escola no interior de Guarantã do Norte

Uma adolescente, de 13 anos, foi apreendida com uma faca em uma escola municipal, localizada na comunidade São João Batista, em Guarantã do Norte (232 quilômetros de Sinop), ontem. Ela é acusada de ameaçar outra garota, da mesma idade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a faca foi vista na cintura da acusada por um primo da vítima. A professora foi avisada da situação e conseguiu convencer a menor entregar a faca. A Polícia Militar também esteve na escola e acompanhou toda a situação.

A versão investigada é que as ameaças começaram após as adolescentes se esbarrem no corredor da escola. A vítima contou que chegou a pedir desculpas pelo ocorrido, mas não adiantou. A acusada foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O Conselho Tutelar também acompanha o caso.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)