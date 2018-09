/ / A FUNÇÃO CIVILIZADORA DO COMÉRCIO (PARTE FINAL).

Um dia, a Razão e a Fé, após um comovente amplexo, finalmente cantarão as belezas da Ciência Divina. O amadurecimento das criaturas é fato inarredável, que lhes permitirá condição superior de vida. Nessa época primorosa, o sucesso virá para todos,(Evangelho de Jesus, segundo, 16:27). Por isso, tantos não veem com bons olhos a instrução e a educação das massas, pois, quanto menos informados estiverem dos seus direitos (e deveres), mais facilmente dominadas padecerão, já que poucas e ineficientes serão as suas obras, a começar pelas espirituais, ou seja, aquelas que decidirão sua verdadeira felicidade, nesta ou na Outra Vida. A fortaleza do ser humano está no poder imanente de sua consciência em paz consigo mesma. Afora isso, sem a justiça do prêmio pelas boas realizações, estabelece-se o clima absurdo da iniquidade como regra cínica de uma sociedade que a si própria se condena. Advertiu o Divino Educador:(pois só cuidais dos prazeres humanos)(Evangelho de Jesus, segundoLucas, 12:40).