/ / A função civilizadora do comércio (Parte II)

Fraternidade não é coisa abstrata. Fraternidade, além de tudo aquilo que entendemos como relacionamento cordial entre as criaturas humanas, expressa-se no campo objetivo das soluções efetivas dos problemas nacionais e mundiais, como Solidariedade: escolas para instruir e educar, emprego para as multidões que todos os anos invadem o mercado de trabalho, a solução do problema dos aposentados, o uso dos meios de comunicação para esclarecer, e não para engazopar as massas com uma realidade falsa de fartura cinematográfica e televisiva, pois de mesas vazias; e isto ocorre na enormidade de lares em que se padece de fome pelos países afora. Também, e principalmente, Fraternidade é o esclarecimento espiritual das massas, de preferência em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento do Cristo, pois o mundo só conhecerá a Paz quando vivenciar o Amor Espiritual e compreender a Realidade Divina.