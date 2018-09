/ / A função civilizadora do comércio (Parte I)

Esse antigo roteiro comercial acabou tornando-se também um corredor para a troca de ideias entre as duas faces do mundo. (...) Os Irmãos budistas não perderam a oportunidade: expandiram o pensamento dopara outros povos por meio das condições favoráveis que o formidável caminho lhes oferecia*. Das eras mais remotas da História chega-nos o preceito de que o comércio possui um exercício civilizador. Basta ver que os negociantes fundaram inúmeros povoados ao longo dos trajetos, o que lhes proporcionou consequentemente o aumento dos seus ganhos, como nas viagens marítimas dos fenícios que inauguraram feitorias por onde passavam. No Brasil, temos o exemplo das Entradas e Bandeiras. Infelizmente, tudo regado a sangue, no grande banquete da violência. O ser humano ainda trilha caminhos distanciados, até que entenda constituir, ele próprio, o Capital de Deus.